Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали поставку противопехотных мин Украине

Песков: Белый дом полностью поддерживает продолжение войны на Украине

close
Ukrainian Armed Forces/Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга сообщил, что уходящая администрация США полностью поддерживает продолжение войны на Украине.

На вопрос журналиста о якобы решении президента США Джо Байдена предоставить Киеву противопехотные мины, несмотря на запрет Оттавской конвенции, Песков заявил, что трудно сказать, соответствует ли эта информация действительности.

«Если смотреть на тенденцию уходящей администрации США, они полностью привержены продолжению войны на Украине и делают все возможное в оставшееся для них время», — подчеркнул Песков.

Он уточнил, что свидетельством этого является и решение по ударам вглубь территории России, и возможное решение по противопехотным минам.

При этом официальный представитель Кремля добавил, что Оттавскую конвенцию не подписывали ни Россия, ни США, но подписантом является Украина.

До этого Пентагон подтвердил, что администрация президента США Джо Байдена одобрила применение противопехотных мин на Украине.

Ранее Песков сообщил, к чему приведет вовлечение Запада в конфликт на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами