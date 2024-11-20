В Кремле прокомментировали поставку противопехотных мин Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга сообщил, что уходящая администрация США полностью поддерживает продолжение войны на Украине.

На вопрос журналиста о якобы решении президента США Джо Байдена предоставить Киеву противопехотные мины, несмотря на запрет Оттавской конвенции, Песков заявил, что трудно сказать, соответствует ли эта информация действительности.

«Если смотреть на тенденцию уходящей администрации США, они полностью привержены продолжению войны на Украине и делают все возможное в оставшееся для них время», — подчеркнул Песков.

Он уточнил, что свидетельством этого является и решение по ударам вглубь территории России, и возможное решение по противопехотным минам.

При этом официальный представитель Кремля добавил, что Оттавскую конвенцию не подписывали ни Россия, ни США, но подписантом является Украина.

До этого Пентагон подтвердил, что администрация президента США Джо Байдена одобрила применение противопехотных мин на Украине.

Ранее Песков сообщил, к чему приведет вовлечение Запада в конфликт на Украине.