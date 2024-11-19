Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу PBS, комментируя неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте, попытался оправдать неэффективность отправленного Киеву оружия.

Он отметил, что сегодня положение Украины на поле боя стало сложнее, что указывает на отсутствие связи между наличием у ВСУ определенного оружия и качеством их боевых действий.

«Где наблюдается самая сильная связь между вложением и эффективностью действий Украины? Речь идет о живой силе и мобилизации», — сказал Салливан.

17 ноября газета The New York Times писала, что Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

В Кремле в ответ на решение США разрешить наносить удары вглубь РФ заявили, что Вашингтон намерен «подлить масла в огонь» и спровоцировать дальнейшее нагнетание напряженности вокруг конфликта.

Ранее в США отказались признать, что разрешением Киеву применять их оружие участвуют в конфликте.