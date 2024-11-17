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Глава Удмуртии сообщил о тренировках оперативных служб после падения БПЛА

Глава Удмуртии Бречалов: падение БПЛА оперcлужбы отработали по регламенту

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

После падения беспилотника в Ижевске экстренные службы выполнили работу согласно регламенту. Об этом написал глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что правительство региона, силовые структуры, спасатели, администрация Ижевска и завод обсудили координацию работы.

«Все регламенты отработаны, сотрудники специальных и оперативных служб проводят тренировки, необходимые средства борьбы на ключевых объектах есть», — заверил чиновник.

Он отметил, что не может делиться подробностями, чтобы этой информацией не воспользовался противник, и призвал местных жителей доверять только проверенным данным.

Утром Бречалов сообщил о взрыве в заводском цеху из-за падения беспилотника. Глава региона уточнил, что на производстве выбило стекла, однако серьезных разрушений не зафиксировано. Персонал был эвакуирован, одного человека госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее момент пролета беспилотника и зарево от взрыва на заводе в Ижевске попали на видео.

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