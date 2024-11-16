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Британские авианосцы оказались уязвимы к ПКР

The Times: британские авианосцы Queen Elizabeth и Prince of Wales уязвимы к ПКР

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Авианосцы Queen Elizabeth и Prince of Wales британского производства оказались уязвимы к противокорабельным ракетам (ПКР) потенциального противника. Об этом сообщает газета The Times, ссылаясь на знакомый с ходом военных учений источник.

Собеседник подчеркнул, что британские военнослужащие во время учений отработали отражение нескольких угроз, которые были направлены на авианосец, в том числе отражение атаки баллистических противокорабельных ракет, которыми располагает, в частности, Китай. В нескольких сценариях учений оказалось, что авианосец мог быть потоплен.

Издание утверждает, что, с одной стороны, Британия изучает вопрос о целесообразности использования авианосцев в современной войне, из-за чего не исключает возможность утилизации одного из них, но, с другой, из-за избрания президентом Соединенных Штатов Дональда Трампа вряд ли это сделает.

До этого сообщалось, что на флагмане британского Королевского флота авианосце HMS Queen Elizabeth произошел пожар.

Ранее стало известно, во сколько обошелся ремонт крупнейшего британского авианосца Prince of Wales.

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