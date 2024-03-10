На британском авианосце загорелась кают-компания

На флагмане британского Королевского флота авианосце HMS Queen Elizabeth произошел пожар. Об этом сообщило издание UK Defence Journal.

Возгорание на авианосце HMS Queen Elizabeth заметили 9 марта. Сообщений о пострадавших не поступало. По данным источника издания, корабль получил незначительные повреждения.

Как заявил представитель Королевского флота, «небольшой изолированный пожар на корабле HMS Queen Elizabeth был быстро взят под контроль и потушен». Сейчас авианосец находится в порту Гленмаллан в Шотландии.

По имеющимся данным, возгорание произошло в кают-компании корабля. Причины устанавливаются.

4 февраля сообщалось, что авианосец HMS Queen Elizabeth, который является флагманом флота Великобритании, не смог принять участие в учениях НАТО Steadfast Defender 2024 из-за поломки.

В конце февраля в Великобритании опровергли слухи о том, что авианосец Prince of Wales будет продан по сниженной цене из-за нехватки средств на оборонные расходы страны.

Авианосцы Queen Elizabeth и Prince of Wales были одобрены к постройке в 2007 году, общая стоимость двух кораблей составляла около £7 млрд.

Ранее стало известно, во сколько обошелся ремонт крупнейшего британского авианосца Prince of Wales.