США, Япония и Южная Корея собираются увеличить возможности ПРО

Япония, Южная Корея и Соединенные Штаты нарастят совместный потенциал противоракетной обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление лидеров трех стран.

«США, Республика Корея и Япония повышают трехстороннюю оперативную совместимость путем обмена данными в режиме реального времени по ракетным пускам Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), а также путем взаимодействия, направленного на то, чтобы укрепить наш потенциал обороны от баллистических ракет», — указано в заявлении лидеров.

Среди мер, которые будут приняты для защиты от потенциальных угроз со стороны КНДР — ежегодные встречи на уровне глав генштабов вооруженных сил и министров.

До этого объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи обвинил КНДР в подавлении сигнала GPS в зоне Корейского полуострова.

Объединенный комитет начальников штабов добавил, что вся ответственность за возможные негативные последствия будет лежать на Пхеньяне.

Ранее сестра Ким Чен Ына предупредила о возможной войне на Корейском полуострове.