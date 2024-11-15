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Боец ВС РФ рассказал, что ВСУ готовы отступить из Курахово

На Кураховском направлении ВСУ пытаются уйти из близлежащих населенных пунктов

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Ivan Antypenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки покинуть свои позиции на Кураховском направлении в зоне СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего расчета системы залпового огня БМ-21 «Град» «Южной» группировки войск.

«Противник, скорее всего, пытается уйти с населенного пункта Курахово и ряда близлежащих сел», — отметил российский боец.

По его мнению, это связано, скорее всего, с нехваткой боекомплекта у противника и падением морального духа в украинской армии.

Курахово находится в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, который остается под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара ВС РФ.

На этой неделе газета The Independent сообщила, что российские военные окружили Курахово в ДНР с трех сторон. Также, по данным украинского аналитического ресурса Deep State, ВС РФ уже вошли в восточную часть города и пытаются там закрепиться. Что происходит на этом участке фронта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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