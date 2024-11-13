Глава МИД Украины выразил «осторожный оптимизм» после разговора с Блинкеном

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что обсуждал возможность дальних ударов по России с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Его слова приводит агентство Reuters.

«Здесь мы проявляем осторожный оптимизм», — заявил Сибига.

Глава МИД Украины добавил, что в настоящее время конфликт находится на критическом этапе, и призвал к «силе», а не к «умиротворению» России.

В свою очередь сам Блинкен заявил, что уходящая администрация США «продолжит поддерживать все, что делается для Украины», чтобы гарантировать, что страна сможет «эффективно вести конфликт» в следующем году или вести мирные переговоры с Россией «с позиции силы».

Кроме того, по итогам встречи с руководителем НАТО Марком Рютте Блинкен заявил, что Вашингтон и его союзники в настоящее время работают над выполнением ряда требований, включенных украинским президентом Владимиром Зеленским в так называемый «план победы».

В свою очередь, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз на фоне до сих пор не озвученных планов по Украине избранного президента США Дональда Трампа должен решить, поддерживать ли Киев «при любом сценарии».

Ранее на Украине заявили о краже 50% западной помощи.