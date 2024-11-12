Спецназовец сообщил о значительном продвижении ВС РФ в Дзержинске

Бойцы 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии постепенно продвигаются к трассе на Константиновку, прикрывая российских военных в Дзержинске (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике. Об этом рассказал в интервью РИА Новости командир роты с позывным «Шмель».

По его словам, трасса на Константиновку будет перерезана после взятия под контроль пары населенных пунктов.

«Шмель» уточнил, что трасса на Константиновку имеет ключевое значение для Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку по ней производится ротация, эвакуация, переброска военной техники, в том числе гусеничной. Через эту дорогу снабжается и Дзержинск, который уже почти на 30% занят российской армией.

Спецназовец добавил, что задача его подразделения — предотвратить прорыв техники ВСУ, пресечь контратаки, «прикрыть фланги».

Также «Шмель» рассказал, что бойцы украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) всё чаще стали применять новую тактику в Дзержинске. Они предпринимают попытки контратаковать, в том числе совместно с теробороной.

Дзержинск — мощный укрепленный район с развитой железнодорожной сетью, где ВСУ закрепились с 2014 года. Оттуда регулярно ведется обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Взятие Дзержинска под контроль позволит упростить снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск.

Ранее бывший боец «Азова» назвал российский плен лучшим местом.