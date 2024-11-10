В жилой многоэтажке Белгорода, куда врезался дрон ВСУ, повреждено около 80 квартир

На улице Каштановой в Белгороде в результате атаки украинского дрона 5 ноября в многоквартирном жилом доме повреждены 79 квартир и фасад. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Жители наиболее пострадавшего седьмого подъезда временно расселены до заключения экспертизы», — рассказал чиновник.

Он уточнил, что четыре человека живут в пункте временного размещения, остальные — у родственников.

«По предварительным данным, самые сильные повреждения на 5 этаже — частично обрушились плита перекрытия и монолитная стена парапета», — сообщил глава региона.

Он также рассказал о том, что сотрудники одной из подрядных организаций в момент прилета БПЛА были на рабочем месте. Один из них был ранен, но коллеги спасли ему жизнь, наложив жгут и тугую повязку.

5 ноября в Белгороде украинский дрон врезался в многоэтажку и взорвался. После этого в трех квартирах начался сильный пожар, в одной никого не было, из других эвакуировали двух детей и как минимум одного мужчину. Еще один местный житель сильно пострадал от осколков, его увезли в больницу. Жительница дома Валерия Ефицева утверждает, что в ее подъезде выбило все стекла, там было невозможно пройти.

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