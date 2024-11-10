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Артиллерия ВСУ активизировалась на Купянском направлении

РИА Новости: на Купянском направлении ВСУ вновь начали применять артиллерию

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Украинские военные вновь начали использовать артиллерию на Купянском направлении. Об этом РИА Новости рассказал командир смешанного артиллерийского дивизиона добровольческого отряда БАРС-9 с позывным «Сварожич».

Боец пояснил, что в течение долгого времени украинские военные не применяли артиллерию на Купянском направлении, были лишь единичные случаи.

«Недельки две назад им либо сюда перебросили артиллерию дальнобойную, либо осуществили подвоз боеприпасов, противник начал на нас производить огневое воздействие, пытается работать контрбатарейной, пока безуспешно», — поделился «Сварожич».

Он добавил, что попытки ВСУ атаковать с помощью артиллерии не приносят им успехов.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили несколько терминалов спутниковой связи Starlink на Купянском направлении.

Удар по терминалам Starlink российскими беспилотниками был нанесен в ночь на субботу, 10 ноября, в районе населенного пункта Кучеровка.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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