Российская авиация уничтожила две базы боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили два пункта базирования боевиков, расположенных в районе населенного пункта Пальмира провинции Хомс. Об этом сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк в ходе брифинга.

Военнослужащий добавил, что в небе Сирии продолжают создаваться опасные ситуации со стороны международной антитеррористической коалиции во главе с США. По его словам, иностранные самолеты совершают полеты, нарушая протоколы деконфликтации и воздушное пространство республики.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений пятью парами истребителей F-15 «коалиции» правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики», — сказал Игнасюк.

В 2014 году из Ирака в Сирию начали проникать бандформирования «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ). Террористы к 2015 году контролировали почти половину территории страны, однако не смогли взять Дамаск из-за начала антитеррористической операции Москвы.

В сентябре 2015 года Совет Федерации России одобрил запрос на использование Вооруженных сил РФ за пределами ее территории. Данное решение позволило ВКС начать операцию против «Исламского государства» и террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) в Сирии по просьбе сирийского президента Башара Асада.

К концу 2017 года позиции ИГ в Сирии заметно ослабли (победу над ними приписывают себе как Москва, так и Вашингтон), в результате чего большая часть территории перешла под контроль правительственных сил.

Ранее Небензя назвал бесчеловечной политику США в отношении Сирии.