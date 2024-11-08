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В Минобороны России прокомментировали конфликт Израиля и Ливана

Минобороны: конфликт следует урегулировать, а войска Израиля — вывести из Ливана

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Israel Defense Forces/Reuters

Заместитель министра обороны России Александр Фомин и посол Ливана в Москве Шауки Фарес Бу Нассар сошлись во мнении, что ливано-израильский конфликт должен быть урегулирован, а израильские войска выведены с территории Ливана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

В ведомстве подчеркнули, что в рамках обсуждения состоялся обмен мнениями по текущей ситуации, связанной с эскалацией ливано-израильского конфликта.

Стороны согласились, что войска Израиля следует вывести из Ливана для поиска реальных мирных путей урегулирования ситуации.

8 ноября сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган надеется, что Дональд Трамп во время своего второго президентского срока поможет в урегулировании кризиса на Ближнем Востоке, в том числе в секторе Газа, как он и обещал.

Вашингтон и Анкара продолжат дискуссии и обсудят развитие событий на Ближнем Востоке. Турецкая сторона рассчитывает, что во второй срок Трампа на Ближнем Востоке наступит период прочного мира и спокойствия, подчеркнул он и добавил, что продолжение политики эпохи действующего президента США Джо Байдена приведет к углублению тупика в регионе и распространению конфликта.

Ранее ВВС Израиля атаковали район вблизи аэропорта столицы Ливана.

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