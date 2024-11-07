В США начали создавать «дроны-зомби» из уток

Исследователи из американского Технологического института Нью-Мексико начали создавать из тушек птиц дроны, оснащенные камерами. Журналисты New York Post (NYP), окрестили устройства «дронами-зомби».

«Этот инновационный проект сочетает физиологию птиц с передовой технологией создания дронов, которые точно имитируют естественные модели полета и поведение настоящих птиц», — рассказал доцент кафедры машиностроения института Мостафа Хассаналян.

Для создания устройств были использованы чучела уток-крякв. Утверждается, что их используют для наблюдения за дикой природой, а не для шпионажа.

Помимо дронов-уток, ученые хотят создать с помощью той же технологии реалистичного «голубя».

В октябре стало известно, что в России представили революционный полетный контроллер для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Контроллер обеспечивает точное управление и стабилизацию, что критически важно для выполнения сложных маневров и удержания позиции в воздухе.

Ранее появление дронов с управлением по кабелю назвали революцией в вооружении.