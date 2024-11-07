Российский депутат заявил, что ВСУ могут устроить новые провокации на границе

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что ВСУ могут устроить новые провокации на российской границе.

По словам депутата, президент Украины Владимир Зеленский с помощью провокаций попытается показать Европе, что ВСУ зашли внутрь России и им нужно больше оружия.

«Я думаю, Зеленский попробует ударить куда-то в Брянск, Белгород, чтобы показать Европе, что они проникли в Россию, и потребовать еще больше оружия. Надо очень внимательно охранять нашу границу, потому что они постараются устроить какую-нибудь провокацию на границе», — поделился Колесник.

До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) критически важных объектов инфраструктуры России, включая Курскую АЭС, могут повторить судьбу Чернобыльской АЭС и японской АЭС «Фукусима-1».

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.