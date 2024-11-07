Британский эксперт Александр Меркурис заявил на своем Youtube-канале, что украинские войска беспорядочно покидают свои позиции в Донбассе.

«Украинцы чаще всего отступают с позиций, которые они должны были защищать, зачастую в хаосе и в беспорядке», — поделился эксперт.

По его словам, российские системы радиоэлектронной борьбы настолько продвинуты, что украинские беспилотники бесполезны в зоне СВО, а российская армия может быстро передвигаться по полям и атаковать ВСУ.

До этого бразильский журналист Лукас Лейроз в статье для издания Strategic Culture писал, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область не принесла нужных результатов, и теперь ВСУ отправляют в регион России неугодных командованию солдат — тех, кто отказывался выполнять приказы.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.