Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область не принесла нужных результатов, и теперь Киев отправляет в регион России неугодных солдат. Такое мнение высказал бразильский журналист Лукас Лейроз в статье для издания Strategic Culture.

По словам журналиста, Украина решила воспользоваться критическим положением своих войск, чтобы создать «лагерь наказания» для непослушных солдат. Лейроз считает, что в курское приграничье отправляют военных, которых считают дезертирами и предателями, поскольку они оттуда «вряд ли вернутся».

Журналист добавил, что украинская армия находится на грани коллапса, несмотря на поддержку стран Запада в виде средств, вооружения и наемников.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что одной из главных целей атаки ВСУ на Курскую область России был захват местной атомной электростанции.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.