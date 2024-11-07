В Белгородской области рассказали об атаках со стороны ВСУ за сутки

Украинские военные за минувшие сутки обстреляли населенные пункты в семи районах Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что в Белгородском районе атакам подверглись поселок Октябрьский и село Нечаевка. Также целями стали населенные пункты Устинка и Красный Хутор.

По словам главы российского субъекта, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили по ним четыре дрона и 29 снарядов. В результате повреждения получили шесть коммерческих объектов, 25 автомобилей, два многоквартирных дома, 16 частных домов и 12 надворных построек.

«В поселке Октябрьский в результате обстрела получил ранение мирный житель. Ему была оказана медицинская помощь, и в настоящее время он продолжает лечение амбулаторно», — говорится в заявлении.

Гладков добавил, что еще восемь украинских боеприпасов были выпущены в сторону хутора Казачье-Рудченское в Борисовском районе. В Волоконовском районе атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) подвергся хутор Плотвянка. Как отметил губернатор, ни в одном из населенных пунктов повреждений зафиксировано не было.

Кроме того, солдаты ВСУ нанесли удары по четырем населенным пунктам в Грайворонском муниципальном округе и трем населенным пунктам в Краснояружском районе. В ходе атак украинские военные использовали 24 снаряда и два дрона. Один из них сбили российские средства противовоздушной обороны (ПВО).

«Пострадавших и повреждений нет», — подчеркивается в публикации.

Еще средства ПВО уничтожили два беспилотника в Прохоровском районе. Благодаря этому никто из мирных граждан не пострадал.

В Шебекинском муниципальном округе, в свою очередь, были атакованы пять населенных пунктов. В том числе речь идет о городе Шебекино и селе Новая Таволжанка. Бойцы ВСУ выпустили по данному району семь БПЛА и 11 боеприпасов, нанеся ущерб социальному объекту и надворной постройке. Более того, урон получил один микроавтобус.

Также глава региона заявил, что в Белгороде в больницу обратился один из местных жителей. Мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму из-за атаки украинского дрона, которая произошла еще 5 ноября. Сейчас он находится дома, уточнил Гладков.

Ранее украинский БПЛА врезался в жилой дом в Белгороде.