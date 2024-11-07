В Калужской области загрузили ракету «Ярс» в пусковую шахту

В Козельском ракетном соединении в Калужской области произвели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что ракету установили с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Операция прошла в рамках перевооружения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России.

«Реализация запланированных мероприятий по перевооружению РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и увеличить возможности группировки по выполнению поставленных задач», — говорится в сообщении.

В октябре в Тверской области в рамках проверки Бологоевского соединения РВСН на маршруты боевого патрулирования вышли передвижные ядерные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс». В Минобороны уточнили, что особое внимание в рамках проверки уделяют специальной комплексной задаче с выводом автономных пусковых установок ПГРК на полевые позиции.

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