Ядерные «Ярсы» выйдут на маршруты боевого патрулирования

Передвижные ядерные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс» выйдут на маршруты боевого патрулирования в Тверской области в рамках проверки Бологоевского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом сообщило министерство обороны России, передает ТАСС.

В Минобороны уточнили, что особое внимание в рамках проверки уделят специальной комплексной задаче с выводом автономных пусковых установок ПГРК на полевые позиции.

Проверка проводится в соответствии с планом подготовки РВСН.

17 сентября ПГРК «Ярс» отработали боевое патрулирование в Ивановской области. Боевые расчеты прошли марши общей протяженностью до 100 км. Стратегические ракетчики также решили вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам противника.

В ведомстве отмечали, что плановые мероприятия боевой подготовки помогают совершенствовать выучку личного состава, а также слаженность соединений и воинских частей РВСН.

Ранее с космодрома Плесецк запустили ракету «Ангара-1.2».