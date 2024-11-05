В Минобороны РФ рассказали, зачем ВСУ атаковали Запорожскую АЭС

Украинские войска пытались сорвать ротацию экспертов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации министерства, ВСУ подвергли массированному обстрелу часть дороги, по которой должна была следовать миссия МАГАТЭ на территорию станции. Это произошло накануне проведения очередной ротации экспертов агентства.

«В результате обстрела было значительно повреждено дорожное полотно», — поделились в министерстве.

В ведомстве добавили, что перед началом движения российские саперы обследовали местность на предмет неразорвавшихся украинских боеприпасов.

Несмотря на попытки ВСУ сорвать ротацию, российские военные обеспечили безопасное продвижение колонны МАГАТЭ через поврежденный участок дороги и доставку экспертов на ЗАЭС.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что попытки украинской стороны захватить Запорожскую АЭС (ЗАЭС) приводят к колоссальным потерям Вооруженных сил Украины.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.