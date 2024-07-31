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Польша разместит американские и корейские танки у границы с Белоруссией

TVP Info: Польша разместит механизированную бригаду на границе с Белоруссией

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Shutterstock

Власти Польши приняли решение разместить механизированную бригаду Первой дивизии пехоты легионов на границе с Белоруссией. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, его слова приводит TVP Info.

«Важное решение было принято в последние дни. Именно здесь, в Белостоке, где мы сейчас находимся, будет размещена механизированная бригада Первой дивизии пехоты легионов», — сказал он на встрече с польскими военными, проходящими службу на границе.

Косиняк-Камыш добавил, что формирование новой дивизии может занять несколько лет. Размещение механизированной бригады, которая в польской армии может насчитывать порядка трех тысяч военнослужащих с техникой, именно в Белостоке необходимо для стабильной защиты польско-белорусской границы.

Планируется, что дивизию вооружат американскими танками Abrams, а также южнокорейскими танками K-2. Кроме того, в ней будут служить и артиллерийская бригада с самоходными гаубицами польского производства Krab, а также южнокорейскими К-9 и беспилотными системами разведки.

До этого сообщалось, что Польша почти в три раза увеличит количество своих военнослужащих на границе с Белоруссией. Миссия будет начата 1 августа. К этому времени будут завершены две операции — учебная и для охраны границы.

Ранее в Польше ответили на вопрос об укреплении границы с Россией.

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