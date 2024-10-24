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В США раскрыли секретный стелс-беспилотник Израиля

TWZ: Израиль использует секретный стелс-беспилотник RA-01

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Dylan Martinez/Reuters

Израиль имеет в своем распоряжении стелс-беспилотник RA-01, который применяется для секретных миссий. Об этом сообщает американское издание TWZ со ссылкой на документы разведки США.

«Израиль является родиной обширной и часто новаторской беспилотной авиационной промышленности, и беспилотники такого типа очень хорошо подошли бы для поддержки продолжающегося противостояния страны с Ираном», — говорится в материале.

Авторы отметили, что беспилотник RA-01 также может применяться для нанесения ударов. Официальных сведений о конструкции дрона нет. Однако журналисты предположили, что его размах крыльев не превышает 70 футов (21 метр).

16 октября бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Эбрахим Ростами заявил, что у Ирана есть секретное оружие, которое превосходит по мощи ядерное. Это заявление он сделал на фоне угроз Израиля о возможном ударе.

Ранее профессор раскрыл, какое оружие мощнее ядерного может быть у Ирана.

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