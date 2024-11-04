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Бывший снайпер ВСУ назвал ситуацию в украинской армии хаосом

Экс-снайпер ВСУ Прошинский: армия Украины не соответствует стандартам НАТО

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский в эфире телеканала «Новости.LIVE» заявил, что Вооруженные силы Украины не соответствуют стандартам НАТО.

Военный раскритиковал заявление ведущей о том, что украинская армия якобы превосходит стандарты Североатлантического альянса. Специалист рассказал, что армию поделили на батальоны и бригады, а также просто поменяли звания — это оказалось единственной реформой, которая произошла в ВСУ. В основном все «держится на духе воюющих», отметил он.

Прошинский описал сложившуюся в войсках обстановку как хаос, так как организация, подготовка, оснащение и взаимодействие с командным составом в ужасном состоянии. В пример он привел ситуацию, когда украинские снайперы не могут практиковаться в стрельбе, потому что каждый выстрел стоит около $10, а у ВСУ нет на это денег. Для сравнения он упомянул снайперов в американской морской пехоте, которые за неделю производят от 1,5 до 2 тыс. тренировочных выстрелов с разным оружием и в разных условиях.

Ранее эксперт оценил перспективы переноса Западом производства оружия на Украину.

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