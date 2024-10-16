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Эксперт оценил перспективы переноса Западом производства оружия на Украину

Военный эксперт Кнутов: Запад перенесет производство вооружений на Украину

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Global Look Press

Западные страны надеются перенести производство оружия на Украину на фоне сокращения его прямых поставок. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов, которого цитирует РИА Новости.

«Конечно, Киев не оставят без оружия. Запад очень старается перенести производство на Украину. Идея такая: привозить туда готовые комплекты для сборки — на подземные заводы. Такие уже там есть», — объяснил специалист.

При этом, по его мнению, ситуация изменится, если РФ атакуют производства и уничтожат значительную их часть, так как это сделает идею о переносе выпуска оружия на территорию Украины бесперспективной. В этом случае Западу придется искать новые идеи, поскольку Киев не сможет продержаться без внешней поддержки даже месяц, заключил Кнутов.

13 декабря газета Washington Post написала, что Евросоюз инвестирует в производство оружия на Украине, поскольку заводы объединения не справляются с потребностями украинских войск. При этом опрошенный изданием эксперт в свою очередь заявил, что оружейное производство на Украине даже с инвестициями со стороны третьих стран не сможет полностью заменить поставки оружия от западных партнеров.

Ранее сообщалось, что Украина начала производство снарядов по стандарту НАТО.

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