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В ДНР ликвидировали тайваньца, воевавшего на стороне ВСУ

МИД Тайваня подтвердил ликвидацию воевавшего на стороне ВСУ спецназовца в ДНР

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Ветерана спецназа сухопутных войск Тайваня У Чжунда, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидировали в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил представитель МИД островного государства Сяо Гуанвэй, сообщает агентство CNA.

По данным тайваньских СМИ, 44-летний спецназовец начал воевать за ВСУ в 2023 году. Получив осколочное ранение в бедро, У Чжунда отправился в Тайвань для лечения. В июле текущего года он вернулся на фронт. Известно, что 31 октября тайванец участвовал в ночной разведывательной операции вблизи Авдеевки.

Газета «Чжунши синьвэньван» пишет, что У Чжунда стал вторым гражданином Тайваня, который был уничтожен на Украине. При этом сейчас на стороне ВСУ воюют еще как минимум шесть тайваньцев, утверждает издание.

В 2022 году на подконтрольной Киеву территории Луганской народной республики (ЛНР) был ликвидирован 25-летний гражданин Тайваня Цзэн Шэнгуан, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Мужчина служил в украинском батальоне «Карпатская Сечь». Родители бойца заявили, что он стал первым тайваньцем, жизнь которого оборвалась в ходе конфликта на Украине.

Ранее воюющий на стороне ВСУ тайванец заявил, что ВС России дважды уничтожили его взвод.

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