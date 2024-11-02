Над Курской областью сбили БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, беспилотный летательный аппарат был сбит в 19:05 мск.

2 ноября в Минобороны России сообщили, что средства ПВО за минувшую ночь уничтожили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в семи регионах страны.

Там заявили, что по восемь дронов сбили над территорией Курской и Брянской областей, три — над Орловской областью, два — над Белгородской, по одному — в Ростовской и Нижегородской областях и над Республикой Крым.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.