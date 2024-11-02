Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине перенесли День ракетных войск из-за ассоциации с советским периодом

Президент Украины Зеленский перенес День ракетных войск с 3 ноября на 4 декабря

close
Oleg Petrasiuk/AP

Украинский президент Владимир Зеленский накануне Дня ракетных войск подписал указ о переносе праздника на месяц вперед. Об этом сообщается в Telegram-канале местного издания «Страна.ua».

«Если раньше праздник отмечался 3 ноября, то теперь <...> он назначен на 4 декабря», — говорится в публикации.

В материале со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подчеркивается, что дата 3 ноября «связана с событиями Второй мировой войны». Из-за этого она ассоциируется у людей с советским периодом.

При этом 4 декабря традиционно отмечается День святой Варвары. В США и европейских странах ее считают покровительницей артиллерийских войск, пояснили журналисты.

Они добавили, что решение о праздновании Дня ракетных войск в ноябре принял бывший глава государства Леонид Кучма. Это произошло еще в 1997 году. Тогда власти страны руководствовались тем, что 3 ноября 1943 года началась Киевская наступательная операция Красной Армии, завершившаяся освобождением украинской столицы и города Житомира от немецких захватчиков.

Ранее на Украине вандалы разрисовали памятник советским солдатам.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами