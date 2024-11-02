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Глава Росгвардии посетил командный пункт в Курской области

Глава Росгвардии прибыл в командный пункт группировки войск в Курской области

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Телеграм-канал «КИМ»

Глава Росгвардии Виктор Золотов посетил командный пункт российских войск, побывал в боевых порядках подразделений ведомства и пообщался с военнослужащими и командирами в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Глава ведомства заслушал доклад командующего группировкой Героя РФ генерал-лейтенанта Вячеслава Пыткова о ходе выполнения боевых задач и мерах по уничтожению вторгшихся в Курскую область боевиков Вооруженных сил Украины», — отмечается в публикации.

Кроме того, Золотовым была проверена служба на взводных опорных пунктах с огневыми позициями на линии боевого соприкосновения, где росгвардейцы каждый день ликвидируют живую силу и уничтожают технику противника, в том числе танки и артиллерию.

Также глава Росгвардии провел встречу с командирами войскового и полицейского спецназа, осмотрел вооружение и технику, используемые российскими военными для ведения наступательных действий на позиции украинских войск, проинспектировал условия размещения личного состава, обеспечения всем необходимым.

«Генерал армии Виктор Золотов поблагодарил солдат и офицеров за мужество и профессионализм, пожелал им успехов, скорейшего возвращения домой», — добавили в ведомстве.

2 ноября Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили беспилотники ВСУ в семи российских регионах.

Ранее журналисты рассказали о дроне ВСУ, влетевшем в окно школы в Белгородской области.

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