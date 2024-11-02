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В ДНР ликвидирован британский военный, воевавший на стороне ВСУ

В ДНР ликвидировали воевавшего за ВСУ британского военного Лиама Лава

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В Донецкой народной республике (ДНР) ликвидировали 24-летнего британского военного Лиама Лава, воевавшего на сторону ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британское телевидение.

«Бывший британский солдат <...> будет доставлен в пятницу в дом его родителей в североирландском графстве Фермана», — сказано в сообщении.

Отмечается, что британца ликвидировали при минометном обстреле в Лимане. Лав на протяжении четырех лет служил в британской армии и обучал украинских военнослужащих, но в 2024 году принял решение покинуть армию и отправиться на Украину. В начале октября его семья была уведомлена о том, что ему не удалось выжить в зоне боевых действий.

1 ноября первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что командиры подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также власти Купянска в Харьковской области на фоне наступления российских войск покинули город.

Ранее на Украине уничтожили шведского наемника.

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