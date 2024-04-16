В России определили единого поставщика дронов для государства

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) стала единственным поставщиком беспилотников по государственным контрактам. Указ правительства России об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

«Определить акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» единственным поставщиком <...> беспилотных авиационных систем», — сообщается в указе.

В документе уточняется, что речь идет о государственном гражданском заказе в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

До этого Вооруженные силы (ВС) России нанесли сокрушительный удар по цехам производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно информации ведомства, также Российская армия ударила по местам скопления живой силы и оборонной техники украинских войск в 133 районах.

Ранее командир ВСУ заявил, что Россия обладает преимуществом в применении FPV-дронов.