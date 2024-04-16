Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России определили единого поставщика дронов для государства

ГТЛК стала единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) стала единственным поставщиком беспилотников по государственным контрактам. Указ правительства России об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

«Определить акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» единственным поставщиком <...> беспилотных авиационных систем», — сообщается в указе.

В документе уточняется, что речь идет о государственном гражданском заказе в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

До этого Вооруженные силы (ВС) России нанесли сокрушительный удар по цехам производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно информации ведомства, также Российская армия ударила по местам скопления живой силы и оборонной техники украинских войск в 133 районах.

Ранее командир ВСУ заявил, что Россия обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами