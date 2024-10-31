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Власти заявили, что пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград нет

Губернатор Бочаров: при атаке беспилотников на Волгоград никто не пострадал

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Inna Varenytsia/REUTERS

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил в своем Telegram-канале об отсутствии пострадавших в результате атаки БПЛА по территории Волгограда.

«Сегодня ночью на территории Волгоградской области дежурными средствами ПВО министерства обороны России над территорией Красноармейского района Волгограда и в районе села Червлёное Светлоярского района были перехвачены и нейтрализованы три БПЛА», — поделился Бочаров.

22 сентября Telegram-канал Shot сообщал, что аэропорты Волгограда и Астрахани закрывали минувшей ночью из-за угрозы атаки беспилотников.

Также портал V1.ru сообщал, что в рабочем поселке Новониколаевский Волгоградской области рядом с электроподстанцией нашли обломки неопознанного летающего объекта.

Глава Новониколаевского района Сергей Парамонов опроверг эту информацию, однако в районных оперативных службах подтвердили факт обнаружения обломков неопознанного летающего объекта.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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Атаки БПЛА на Россию
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