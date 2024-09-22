В Волгоградской области нашли обломки неопознанного летающего объекта

В рабочем поселке Новониколаевский Волгоградской области рядом с электроподстанцией нашли обломки неопознанного летающего объекта. Об этом сообщил портал V1.ru.

Глава Новониколаевского района Сергей Парамонов опроверг эту информацию, однако в районных оперативных службах подтвердили факт обнаружения обломков неопознанного летающего объекта.

В Telegram-канале «Волгоград» сообщили, что никто не пострадал, инфраструктура не повреждена.

Незадолго до этого дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершил атаку на передвигающийся по трассе автомобиль в Белгородской области. В инциденте пострадал местный житель. Мужчина находится в тяжелом состоянии, он получил проникающее ранение брюшной полости и множественные осколочные ранения ног. Сейчас он получает медицинскую помощь.

Вскоре после сообщения об атаке на автомобиль на территории Белгородской области была объявлена ракетная тревога.

Ранее на «Госуслугах» появился сервис помощи жителям Белгородской области.