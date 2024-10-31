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Отставного майора спецназа ВДВ подозревают в поборах в зоне СВО

«Ъ»: фигурант ряда уголовных дел Бекмурадов получил новые подозрения в зоне СВО

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Павел Лисицын/РИА Новости

Бывший майор спецназа ВДВ Батыр Бекмурадов, который до начала СВО был осужден на 15 лет за стрельбу и похищение гражданина США, оказался в центре нового скандала. Ему предъявлены подозрения в организации поборов среди военнослужащих в зоне спецоперации, сообщает газета «Коммерсантъ».

Сведения о поборах появились в социальных сетях, однако окружение Бекмурадова, ставшего командиром одного из штурмовых отрядов, опровергает эти обвинения, утверждая, что это дело рук недоброжелателей.

«Официально о задержании Батыра Италмазовича, предъявлении ему обвинения, возбуждении уголовного дела или проведении каких-либо следственных действий нас никто не уведомлял», — заявил адвокат Ярослав Пакулин.

Главное военное следственное управление отказалось комментировать ситуацию. Кроме того, стало известно, что Бекмурадов уже несколько дней не выходит на связь с подчиненными.

Ранее в Нижнем Тагиле участника СВО заподозрили в тяжком преступлении.

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