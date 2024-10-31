Россия в ООН обвинила Запад в вовлечении Южной Кореи в конфликт на Украине

Запад пытается привлечь Южную Корею к конфликту на Украине через поставки боеприпасов и вооружений. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Думаю, ни для кого не секрет, что западные подельники режима Зеленского уже более двух лет пытаются склонить руководство Республики Корея к более активному военно-техническому сотрудничеству с киевским режимом», — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности.

Он объяснил, что Запад практически исчерпал собственные запасы боеприпасов и возможности нарастить производство снарядов для Украины, поэтому вынужден рассчитывать на запасы Сеула. Небензя выразил надежду на то, что Южная Корея не поддастся на убеждения и будет следовать мнению большинства своего населения, которое выступает против участия в конфликте на Украине.

До этого Василий Небензя обвинил Запад в попытке оправдать присутствие войск НАТО на Украине.

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