В ВСУ рассказали о важности лесов для выживания на фронте

Леса стали важными объектами в зоне украинского конфликта как для российских войск, так и для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет газета The Washington Post.

Источники газеты объяснили, что ряды деревьев укрывают военных от беспилотников, а также помогают выкроить время и место для строительства бункеров и дорог для доступа к позициям. Издание отметило, что лесополосы стали одними из самых ценных элементов рельефа, особенно в сельской местности и украинской степи.

Украинские военные добавили, что еще один плюс лесополосы — расположение на возвышенности. Среди деревьев можно лучше спрятать военную технику и сделать блиндажи.

Военные ВСУ подтвердили в беседе с газетой, что контроль над лесополосами может быть решающим для победы или поражения в боях. Однако там признали, что российские войска так же используют свойства местности.

В августе 2023 года военная разведка Британии сообщала, что сдерживающим фактором продвижения ВСУ на юге стали кустарники и мелкие деревья, постепенно отрастающие на полях сражений. Тогда отмечалось, что дополнительное укрытие помогает российским войскам замаскировать оборонительные позиции и затрудняет разминирование минных полей.

Ранее военный эксперт заявил о тяжелых потерях ВСУ на Донецком направлении.