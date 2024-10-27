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В Минобороны РФ рассказали об успехах группировок «Север» и «Запад» на фронте

МО РФ: группировки «Север» и «Запад» за сутки ликвидировали до 560 солдат ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Солдаты группировки российских войск «Север» в течение суток ликвидировали до 60 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны РФ.

Из заявления следует, что военные Вооруженных сил РФ нанесли поражение формированиям четырех бригад украинских войск на территории этого региона. Ударам подверглись места скопления личного состава и техники ВСУ около населенных пунктов Волчанск, Меловое и Терновая.

«Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, три автомобиля и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30», — рассказали в ведомстве.

Также там отчитались о ходе боевых действий в зоне ответственности группировки «Запад». По информации министерства, за минувшие сутки соответствующие подразделения нанесли поражение формированиям девяти бригад украинских войск. Позиции ВСУ находились в районе населенных пунктов Терны в Донецкой народной республике (ДНР), Берестовое, Песчаное, Петропавловка, Загрызово, Новоосиново и Колесниковка в Харьковской области, Надия, Новоегоровка в Луганской народной республике (ЛНР) и возле Серебрянского лесничества.

«Отражены четыре контратаки», — говорится в публикации.

В результате на данных участках фронта ВСУ потеряли до 500 солдат и четыре гаубицы. Еще российские военные вывели из строя три пикапа, одну станцию радиоэлектронной борьбы и один бронетранспортер. Более того, группировке «Запад» удалось уничтожить один склад с боеприпасами украинских войск.

Ранее в ВСУ пожаловались на увеличение дальности сброса российских бомб.

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