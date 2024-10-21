Командир ВСУ рассказал об уничтожении его взвода под Угледаром

Пленный командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Долматов рассказал в интервью ТАСС, что из 60 бойцов его взвода в живых остались всего несколько человек.

Военный заявил, что был командиром 3-го взвода 3-й роты 120-го батальона 113-й бригады территориальной обороны.

«Личного состава нехватка была очень большая, в моем взводе осталось всего три человека, в других взводах чуть побольше», — признался он.

Долматов также добавил, что людей, умеющих хотя бы держать оружие в руках, перебрасывают на самые сложные участки фронта. Бригадам неоткуда брать резервы.

Город Угледар в ДНР перешел под контроль войск РФ в начале октября.

20 октября сообщалось, что десять украинских военнослужащих попали в засаду в районе Золотой Нивы под Угледаром. Семеро из них сдались в плен ВС России, в том числе командир.

Ранее глава ДНР рассказал, когда будут восстанавливать Угледар.