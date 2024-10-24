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Военный эксперт спрогнозировал действия РФ для взятия под контроль Купянска

Военэксперт Онуфриенко: ВС России не будут проводить лобовой штурм Купянска

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Таисия Лисковец/РИА Новости

Выход Вооруженных сил России к Кругляковке на берегу Оскола привел к утрате логистических возможностей украинской армией. Теперь противник опасается, что российские войска начнут штурм Купянска, однако ВС РФ вряд ли пойдут в лобовую атаку. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный обозреватель Михаил Онуфриенко.

«Освобождение города, на мой взгляд, на текущий момент для нас приоритетом не является. Москва, скорее всего, будет действовать по уже отработанному сценарию за счет окружения населенного пункта», — считает эксперт.

По его прогнозам, российские военные продолжат движение по правому берегу Оскола от Двуречной. После преодоления реки кольцо вокруг города начнет сжиматься, отметил обозреватель.

20 октября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские власти перестали доставлять гуманитарную помощь в Купянск.

По его словам, в Купянском районе и в самом городе объявлена принудительная эвакуация. Он отметил, что там нет работников и тех, кто мог бы обеспечить людей чем-то в виде гуманитарной или адресной помощи.

Ранее российские войска не дали ВСУ подтянуть силы на Купянское направление.

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