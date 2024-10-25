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В Белгородской области в результате обстрела ВСУ пострадали люди

Гладков: в Октябрьском при обстреле со стороны ВСУ пострадали два жителя

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Reuters

Два жителя поселка Октябрьский Белгородской области получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что пострадавших мужчин попутным транспортом доставили в Октябрьскую районную больницу. Здесь врачи диагностировали у граждан осколочные ранения разных частей тела.

«После оказания медицинской помощи пострадавших транспортируют в городскую больницу №2 города Белгорода», — уточнил глава российского субъекта.

Также, по словам Гладкова, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) четыре жилых дома в населенном пункте получили урон. У зданий оказались повреждены окна и крыши.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Иные подробности пока уточняются, добавил губернатор.

25 октября украинские солдаты атаковали сразу два населенных пункта в Белгородской области. Целями стали город Шебекино и село Новая Таволжанка, в которых после ударов зафиксировали повреждения в пяти жилых домах.

Ранее военные ВСУ при помощи дронов раскидали мины «Лепесток» в Белгородской области.

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Обстрелы Белгородской области
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