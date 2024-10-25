Путин оценил ход спецоперации на Украине

Вооруженные силы (ВС) России ведут наступательные операции на всех направлениях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Вы сказали, что на всей линии боевого соприкосновения идут наступательные операции — да, где-то больше, где-то меньше», — рассказал глава государства.

Российский лидер уточнил, что Херсонском направлении наступление идет меньше. Путин подчеркнул, что там линия боевого соприкосновения стабильна, хотя и «там тоже есть определенные подвижки» в пользу российской армии.

Глава государства добавил, что группировка российских войск «Центр» действует «достаточно уверенно и практически по всем направлениям».

В свою очередь группировки «Южная» и Восток, указал Путин, показывают отличное владение современной техникой и умение быстрого реагирования на применение такой же техники со стороны противника.

Среди прочего российский лидер рассказал, что опыт солдат ВС РФ, а также возрастающие возможности военно-промышленного комплекса России стали основой успехов российской армии.

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