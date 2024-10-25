Стало известно о смерти офицера-подводника с научной степенью на спецоперации

В Севастополе рассказали о смерти капитана второго ранга Дмитрия Лысенко в зоне проведения спецоперации. О состоявшихся похоронах офицера рассказал глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В Севастополе проводили в последний путь капитана второго ранга Дмитрия Анатольевича Лысенко», — написал он.

Лысенко является уроженцем Севастополя. В 2005-м году мужчина окончил Высшее Военно-Морское училище подводного плавания имени Ленина и проводил службу в соединении подводных лодок. Кроме того, офицер занимался преподавательской деятельностью, он успешно защитил кандидатскую диссертацию.

Лысенко погиб во время выполнения задач СВО на Херсонском направлении. Данных об обстоятельствах смерти мужчины глава Севастополя не представил.

Также Развожаев сообщил о гибели младшего сержанта Владимира Коваленко, который в 2023 году решил заключить контракт с ВС РФ и после подготовки был направлен в зону проведения спецоперации.

Накануне сообщалось, что внесенный в список террористов боец MMA отправился в зону спецоперации.

Ранее сообщалось, что на СВО погиб отец 14 детей.