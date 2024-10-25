Российская авиация атаковала бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Российские штурмовики Су-25 атаковали ракетами бронированную технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Пуски ракет выполнялись парами с малых высот... В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ», — отмечается в сообщении.

Выполнив ракетные пуски, экипажи самолетов выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

До этого морские пехотинцы Черноморского флота на двух бронетранспортерах уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области. В результате российской атаки противник потерял бронемашины Stryker, MaxxPro и «Козак».

С 6 августа Вооруженные силы РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Путин раскрыл потери ВСУ на Курском направлении за месяц.