Российский боец рассказал, в каких подразделениях ВС РФ почти не бывает потерь

В подразделениях БПЛА-разведчиков потери происходят значительно реже, чем у других российских частей — в основном потому, что позиции украинских систем ПВО и РЭБ давно известны. Об этом ТАСС заявил российский военнослужащий с позывным «Гора».

«Мы уже примерно знаем, где находятся точки ПВО, РЭБ противника, обходим их, применяем различные маневры, потерь бортов практически не бывает», — рассказал «Гора».

Он добавил, что сейчас его подразделение воюет в районе Шахтерское и Богоявленка — и беспилотники Supercam, стоящие на вооружении ВС России, благодаря тепловизорам, постоянно ведут разведку в этих населенных пунктах.

До этого расчеты дронов Supercam бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) группировки войск «Восток» совместно с расчетом реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» ликвидировали технику украинской армии на Южно-Донецком направлении.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны.