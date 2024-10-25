Иракские радикалы сообщили об атаке на «жизненно важную цель» в Израиле

Формирования шиитов, входящих в движение «Исламское сопротивление Ирака», атаковали дронами «жизненно важную цель» в Израиле. Об этом сказано в сообщении организации в Telegram.

«Бойцы «Исламского сопротивления Ирака» в пятницу атаковали с использованием БПЛА жизненно важную цель на севере оккупированных территорий», — говорится в заявлении.

20 октября радикальные иракские группировки с помощью беспилотников дважды за день атаковали Голанские высоты. Первый удар был нанесен в воскресенье рано утром по находящимся на Голанских высотах израильским военным объектам.

Вторая атака была осуществлена против находящейся там же «жизненно важной цели». Удар был нанесен «в поддержку ливанского и палестинского народов, в ответ на израильскую агрессию в отношении гражданского населения, в том числе женщин, детей и стариков.

«Исламское сопротивление» объединяет все проиранские шиитские исламистские повстанческие группы в Ираке. Считается, что эту сеть идеологически схожих групп поддерживает Иран. В октябре 2023 года они начали запускать ракеты и беспилотники по базам США в Ираке, Иордании и Сирии, в результате чего американские военнослужащие получили легкие ранения. При этом атака 28 января 2024 года закончилась потерями среди американских солдат в Иордании.

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