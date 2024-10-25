Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США рассказали о проблеме новой версии B-52

TNI: обновленный бомбардировщик B-52J не полетит раньше 2033 года

close
U.S. Air Force

Основной проблемой новой версии стратегического бомбардировщика B-52J является время, которое потребуется для его выпуска. Об этом сообщает The National Interest (TNI).

В публикации отмечается, что «серьезная модификация» бомбардировщика B-52 Stratofortress должна вступить в строй в 2033 году.

B-52J должен получить новый радар, современные дисплеи в кабине, а также усовершенствованную систему электропитания.

Издание подчеркивает, что обновленный бомбардировщик может стать носителем ракеты Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM) после отмены программы создания гиперзвуковой ракеты AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon.

В июле сообщалось, что американские стратегические бомбардировщики B-52 будут стоять на вооружении США еще долгие годы, но в настоящее время сталкиваются с серьезными проблемами при модернизации.

По данным Управления государственной отчетности США, «задержки с критическим проектированием являются результатом недооценки уровня финансирования, необходимого для завершения работ».

Ранее в США совершил аварийную посадку бомбардировщик B-52.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами