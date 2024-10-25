В США рассказали о проблеме новой версии B-52

Основной проблемой новой версии стратегического бомбардировщика B-52J является время, которое потребуется для его выпуска. Об этом сообщает The National Interest (TNI).

В публикации отмечается, что «серьезная модификация» бомбардировщика B-52 Stratofortress должна вступить в строй в 2033 году.

B-52J должен получить новый радар, современные дисплеи в кабине, а также усовершенствованную систему электропитания.

Издание подчеркивает, что обновленный бомбардировщик может стать носителем ракеты Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM) после отмены программы создания гиперзвуковой ракеты AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon.

В июле сообщалось, что американские стратегические бомбардировщики B-52 будут стоять на вооружении США еще долгие годы, но в настоящее время сталкиваются с серьезными проблемами при модернизации.

По данным Управления государственной отчетности США, «задержки с критическим проектированием являются результатом недооценки уровня финансирования, необходимого для завершения работ».

Ранее в США совершил аварийную посадку бомбардировщик B-52.