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Пленный рассказал, что ему не давали стрелять из американского гранатомета

Пленный ВСУ Грачев: нас учили пользоваться гранатометом, но не давали стрелять

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Мобилизованным украинским бойцам во время обучения показывали, как пользоваться американским гранатометом SMAW, но не давали из него стрелять. Об этом рассказал пленный ВСУ Владимир Грачев, слова которого передает РИА Новости.

«В Житомирской области, в лесу, только без ракет, просто как его взводить, один раз и все… только показали, как им (пользоваться. — Прим. ред.), а так — не стреляли», — сказал он, подчеркнув, что данный гранатомет был единственным иностранным оружием, которое он видел в рядах украинской армии.

До этого Грачев рассказал, как пьяный солдат из соседнего взвода бросил гранату в офицера. По его словам, инцидент случился во время визита на позиции командира роты. Однако на месте был один выпивший солдат. Офицер отошел, как вдруг военнослужащий кинул в его сторону гранату.

Пленный отметил, что после этого солдата избили и увезли с позиции. Он обратил внимание, что солдаты постоянно покупают самогон у жителей близлежащих населенных пунктов.

22 октября взятый в плен военнослужащий ВСУ Дмитрий Рутковский сказал, что многим солдатам Вооруженных сил Украины уже надоело воевать, а идейных в их рядах осталось мало.

Ранее пленный солдат ВСУ призвал устроить госпереворот на Украине.

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