Израильская авиация нанесла удары по пригороду Бейрута

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля атаковали южные окраины Бейрута, где расположены объекты шиитского движения «Хезболла». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в ливанской службе гражданской обороны.

По словам собеседника агентства, израильские самолеты нанесли удар по пригороду столицы Ливана — городу Шуэйфат, который находится восточнее от международного аэропорта Бейрута. В результате авианалета было разрушено одно из жилых зданий в квартале Эль-Амрусия.

«Подверглись авиаударам районы Харет-Хорейк и Эль-Лейлаки, откуда выехала большая часть жителей», — сказал собеседник.

Он отметил, что в ночь на 24 октября истребители ВВС Израиля совершили 17 налетов на Бейрут, в результате чего было разрушено шесть многоэтажек.

Вечером 23 октября источник ТАСС сообщил, что израильские истребители нанесли не менее 14 ракетных ударов по Бейруту. По его словам, кварталы ливанской столицы, где находятся объекты «Хезболлы», сотрясла серия мощных взрывов, а в небо взметнулся гигантский столб пламени.

До этого Израиль атаковал офис телеканала Al Mayadeen в столице Ливана, а также район Бейрута, где расположено посольство Ирана, — удары пришлись поблизости от дипломатического представительства.

Ранее Израиль ударил по Бейруту в момент начала выступления пресс-секретаря «Хезболлы».