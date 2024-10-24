На Украине хотят призывать мужчин старше 49 лет, несмотря на директиву

Мужчины старше 49 лет могут подлежать мобилизации, несмотря на предписание командования Сухопутных войск. Об этом заявили в Волынском территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине).

Как отметили в Волынском ТЦК, это распоряжение лишь «регулирует процедуру призыва указанной категории лиц». Поэтому мужчины этого возраста, пригодные по состоянию здоровья, все равно могут быть мобилизованы с целью «выполнения задач, связанных с обороной государства».

Исходя из принятой ранее директивы, в украинскую армию не имеют право призывать мужчин старше 50 лет, исключением могут являться ситуации, когда резервист обладает редкой специальностью.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

8 октября бывший депутат Верховной рады Юрий Сиротюк заявил, что призывы демобилизовать людей старше 50 и не призывать мужчин в возрасте 18-25 лет являются «опасным и преступным популизмом».

А 19 октября секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко поднял тему необходимости снижения мобилизационного возраста на Украине. По его словам, американские конгрессмены в частных беседах выражают сомнения в наличии проблем с мобилизацией.

Ранее стало известно, сколько на Украине мобилизуют человек в месяц.