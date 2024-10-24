Под Волгоградом простились с командиром взвода Устьянцевым

В рабочем поселке Светлый Яр Волгоградской области прошли похороны погибшего в зоне специальной военной операции на Украине 40-летнего командира взвода Николая Устьянцева, который был дважды награжден орденом Мужества. Об этом сообщает волгоградское сетевое издание V1.ru.

«Устьянцев был старшим сержантом, командиром взвода мотострелков», — говорится в публикации.

V1.ru уточняет, что за время участия в специальной военной операции Устьянцев получил два ранения. Военнослужащего наградили орденом Суворова, а также штурмовым крестом и орденом Мужества. Как сообщает портал, вторым орденом Мужества старший сержант был награжден уже посмертно.

По информации источника, Устьянцев погиб в ночь с 8 на 9 октября в ходе выполнения боевого задания. По данным V1.ru, его группа подорвалась на дистанционно управляемых фугасах. Портал отмечает, что проститься с мужчиной приехало «огромное количество сослуживцев».

Прощание с Устьянцевым состоялось 23 октября в селе Райгород, затем — в ДК «Октябрь» рабочего поселка Светлый Яр.

До этого сообщалось, что в Забайкальском крае местные жители выстроились в 40-километровый коридор для того, чтобы проститься с участником спецоперации Артемом Дамбаевым.

Ранее на теле российского бойца нашли письмо от школьницы с одной просьбой.